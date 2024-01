Moratti: «Zhang non lo sento da un po’. Ma occhio a dire via dall’Inter»

Seconda parte dell’intervista rilasciata oggi dall’ex presidente dell’Inter Moratti. In questo pezzo delle sue parole a Radio Radio – Lo Sport dà una valutazione dell’operato di Zhang.

IL PRESENTE – Massimo Moratti ha guidato l’Inter dal 1995 al 2013, ora a capo c’è Suning. L’ex presidente parla del rapporto con l’attuale: «Steven Zhang non lo sento da un po’, credo che sia via peraltro da un po’ in Cina. A me ha sempre fatto una buona impressione: è un ragazzo intelligente, di grande sensibilità e ha capito l’ambiente dal primo momento. È molto rispettoso, mi aveva detto che venendo da diecimila chilometri di distanza non voleva certo mettersi a fare il galletto. Per quanto riguarda i debiti finora questo ragazzo, con tutte le critiche che ci sono, ha messo in piedi una grande squadra. E ha trovato dirigenti capaci, facendoli lavorare bene. Non ci spererei tanto che andasse via: non tutti i cambiamenti in genere vanno per il meglio».

IL NUOVO CALCIO – Moratti si esprime sulla Superlega, che l’Inter per ora ha allontanato: «Sinceramente non ho seguito tantissimo le ultime vicende, né come sia definita. Ho solo letto che l’intenzione è una sessantina di società e che sia un campionato internazionale. Può darsi che sia al passo coi tempi, ma per noi sarebbe perdere una tradizione grandissima che è il campanilismo, un fatto affascinante. Questo metterebbe tranquillo un proprietario, perché girano tanti soldi, anche se arricchendosi sempre più il calcio costerà sempre più. Bisogna capirlo, certo in questo momento il passato ha un fascino che non è da nostalgia ma per qualcosa costruito con grande attenzione seguendo le tradizioni. Questo non possiamo permetterci di staccarlo improvvisamente: non è facile abituarsi a questa cosa».

LE NUOVE PROPRIETÀ – In chiusura del suo intervento, Moratti va sulle squadre (come l’Inter) gestite da stranieri: «Quelle di adesso non le sto vivendo, quindi non so come siano. Danno quello che hanno: io credo che, in questo momento qui, dipende dalla proprietà che c’è. Se c’è un fondo è diverso rispetto a un proprietario vicino, non c’è quella trasmissione di sensazione che ci può essere fra il presidente e chi lavora con lui. Non posso fare un confronto, anche se ritengo sia bello convivere con la società tutte le emozioni che avvengono».