Mondiali IN Qatar 2022: Polonia-Argentina LIVE sulla Inter-News Web TV

Mondiali IN Qatar 2022 è il format quotidiano della Redazione di Inter-News.it, che coprirà l’evento internazionale con dirette video dedicate alle partite dei nerazzurri protagonisti nella competizione internazionale. Oggi è il turno di Polonia-Argentina con Lautaro Martinez protagonista. Ecco tutte le informazioni utili da sapere per iscriversi al canale e seguire in diretta su YouTube tutti gli appuntamenti sulla Inter-News Web TV

MONDIALI IN QATAR 2022 – Dopo il passaggio del turno dell’Olanda di Denzel Dumfries e Stefan de Vrij (vedi video), oggi è il giorno di Polonia-Argentina, già in campo al 974 Stadium. A partire dalle ore 21:30 non perdete i minuti finali della partita con la diretta video di Mondiali IN Qatar 2022 in compagnia della Redazione di Inter-News.it sulla Inter-News Web TV, in diretta sul canale YouTube (iscriviti subito!). In campo Lautaro Martinez, che è partito dalla panchina. E non perdete nessuno dei prossimi appuntamenti in programma!