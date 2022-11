Paventi: «Skriniar certezza per l’Inter. Ecco cosa che manca per rinnovare»

Paventi racconta gli ultimi sviluppi sul rinnovo di contratto di Skriniar con l’Inter. La proposta del club c’è stata, ma manca ancora qualcosa affinché tutto si risolva per il meglio. Di seguito le parole del giornalista nel corso del servizio di Sky Sport 24.

SFORZO – Andrea Paventi spiega cosa manca all’Inter per rinnovare il contratto di Milan Skriniar (vedi articolo). Questi gli ultimi aggiornamenti lanciati dal giornalista nel corso del servizio: «Chi rappresenta una certezza per l’Inter è Skriniar. Il difensore slovacco deve provare a mettere un punto esclamativo sul suo futuro. C’è stata la proposta di rinnovo da parte dei nerazzurri per un contratto in scadenza a giugno prossimo. Le cifre dovranno incastrarsi alla perfezione per un matrimonio che tutti vogliono rinnovare. Per la fumata bianca, però, servirà ancora del tempo. E, soprattutto, servirà un ultimo sforzo da una parte e dall’altra». Così Paventi, nella trasmissione di Sky Sport 24, si pronuncia sulla situazione attuale tra Skriniar e l’Inter.