Mkhitaryan uomo derby! Milan Inter la sua partita: i numeri

L’importanza di Henrikh Mkhitaryan per questa Inter è ormai ampiamente dimostrata dalle ottime due stagioni disputate dall’armeno in maglia nerazzurra. Specialmente per quanto riguarda i derby contro il Milan, come mostrano i suoi numeri.

PEDINA FONDAMENTALE – Le scelte di Simone Inzaghi in questa stagione potrebbero tranquillamente riassumersi con una sola frase: Henrikh Mkhitaryan e altri dieci. L’armeno è una pedina fondamentale dell’unidici nerazzurro, lo si è visto anche ieri nella gara contro il Cagliari nella quale, dopo la sua uscita dal campo, è arrivato il gol dei rossoblu. Le caratteristiche dell’ex Roma sono fondamentali non soltanto in fase offensiva, con i suoi passaggi chiave spesso decisivi, ma anche in fase difensiva. Un esempio lampante, per non andare troppo lontani nel tempo, è il recupero con salvataggio su Florian Thauvin nella partita vinta per 1-2 sul campo dell’Udinese.

Henrikh Mkhitaryan uomo derby: numeri importanti nelle sfide tra Inter e Milan

SQUALIFICA EVITATA – Per capire il grado di fiducia che Simone Inzaghi ha in Henrikh Mkhitaryan, basti vedere la scelta di schierarlo da titolare ieri contro il Cagliari nonostante la diffida che pende su di lui. E l’armeno ha ripagato la fiducia con una prestazione attenta e sicura, con grande capacità di gestirsi per non prendere un cartellino giallo che sarebbe stato pesantissimo. Già, perché stiamo parlando di un giocatore che spesso nei derby tra Inter e Milan ha fatto vedere tutta la sua importanza. E ha lasciato il segno.

NUMERI – Henrikh Mkhitaryan non ha segnato moltissimo in queste due stagioni all’Inter, ma quando vede rossonero si scatena. Sono sei le presenze nei derby in totale: tre in Serie A, uno in Supercoppa Italiana e i due di Champions League dello scorso anno. Ecco, restando proprio sulla sfida europea, è suo il gol che regala lo 0-2 all’andata, andando a raddoppiare dopo l’apertura di Edin Dzeko. Per tornare, poi, sulla stagione attuale, il suo impatto nello storico 5-1 dell’andata è decisamente importante: due dei cinque centri sono infatti suoi. Per un totale, quindi, di tre gol segnati in sei derby giocati. Una media di un gol ogni due partite. In attesa di lunedì prossimo, dove la sua presenza a centrocampo sarà di importanza fondamentale.