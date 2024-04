Gudmundsson sentenza! La Fiorentina non vince più: pari col Genoa

Finisce 1-1 Fiorentina-Genoa. A segno il solito Albert Gudmundsson, poi ripreso nel secondo tempo. La squadra di Italiano non vince più in campionato.

ALTRO PARI − Sfida interessante al Franchi tra Fiorentina e Genoa. I viola vanno a caccia di un successo, che manca in campionato dallo scorso 26 febbraio contro la Lazio. Giovedì hanno pareggiato in Repubblica Ceca contro il Viktoria Plzen a reti inviolate nei quarti di Conference League e tra tre giorni avranno il ritorno a Firenze. Genoa, invece, quasi salvo. Al 18′ arriva la prima occasione della partita con Beltran, che si libera bene ma calcia al lato. Al 22′, è Ekuban a rendersi pericoloso, bravo però Terracciano a dire di no. Quattro minuti più tardi, Belotti fa scoppiare di gioia i tifosi viola, ma è solo un urlo strozzato perché il Var annulla per fuorigioco. Nel finale di primo tempo, il Grifone la sblocca. Minuto 39′, fallo in area di Parisi su Ekuban e dal dischetto non sbaglia il cecchino Gudmundsson. Per l’islandese, che piace all’Inter, si tratta del tredicesimo gol in Serie A. Nella ripresa, la Fiorentina esce bene dagli spogliatoi e al 54′ pareggia i conti con Ikone, che incorna di testa un bellissimo cross di Bonaventura. Partita sempre accesa e interessante. Al 70′ l’arbitro Di Marco prima assegna un rigore al Genoa per presunto fallo di Kayode su Retegui, ma poi dopo revisione al Var decide di dare fallo contro. Nel finale di partita, la Viola prova l’arrembaggio, ma il Genoa si difende con ordine strappato un buonissimo punto.