Lautaro Martinez, lavoro da concludere! Obiettivo per Milan-Inter

Per Lautaro Martinez in Milan-Inter c’è un lavoro da portare a termine. Dopo il riposo forzato nella sfida contro il Cagliari, il capitano nerazzurro torna in campo con un importantissimo obiettivo.

RITORNO – Adesso non ci sono più scuse: a riposo nella sfida contro il Cagliari dopo il cartellino giallo di Udine che gli ha fatto saltare la partita, Lautaro Martinez ha un lavoro da portare a termine. Ovvero conquistare quel ventesimo scudetto tanto desiderato, possibilmente già nel derby Milan-Inter del prossimo lunedì. Per farlo serviranno proprio i suoi gol, che mancano ormai dal lontano 28 febbraio. E se il compagno di reparto Marcus Thuram ha messo fine al suo periodo a secco proprio nella gara di ieri contro i rossoblu, per Lautaro Martinez l’occasione giusta sarà proprio nel derby contro i rossoneri.

Lautaro Martinez, il Milan tra le vittime preferite: che score in maglia Inter!

UN GOL OGNI DUE – Proprio nei derby tra Inter e Milan, Lautaro Martinez ha uno score decisamente invidiabile. Il capitano nerazzurro, infatti, nelle stracittadine vanta un rendimento pari a circa un gol ogni due partite. Sono infatti quindici le sue presenze nei derby tra tutte le competizioni (Serie A, Champions League, Supercoppa Italiana e Coppa Italia) e ben otto le reti segnate. Curiosamente, nel 5-1 della sfida di andata che ancora oggi tutti ben ricordiamo, l’argentino non era entrato nel tabellino. La sua ultima rete nelle stracittadine risale quindi al maggio dello scorso anno, con la rete che aveva suggellato, nel ritorno delle semifinali di Champions League, la qualificazione in finale della competizione. Adesso c’è un obiettivo ancora maggiore. Adesso serve il miglior Lautaro Martinez.