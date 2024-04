L’Inter annuncia il ‘Man of the Match’ col Cagliari! Una versione

L’Inter ha annunciato il MOTM (Man Of The Match) della partita pareggiata ieri sera contro il Cagliari. Pochissimi dubbi per il premiato.

MERITO − Alexis Sanchez è il MOTM di Inter-Cagliari. Il cileno ha vinto il premio come Man Of The Match grazie anche all’assist al bacio per il momentaneo 1-0 di Marcus Thuram. Per ‘El Niño’ si tratta del quarto assist nelle ultime otto partite. In mezzo anche due gol contro Genoa ed Empoli.

Super Alexis.