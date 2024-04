Inter, prosegue il miglioramento di un record: quota 32

La stagione dell’Inter, al netto del pari casalingo di ieri contro il Cagliari, continua a somgiliare a una vera e propria cavalcata verso l’obiettivo. E proprio nel 2-2 di San Siro i nerazzurri hanno ulteriormente migliorato un record storico della Serie A.

STRISCIA APERTA – Nei tanti record che l’Inter sta rompendo in questa stagione, nel 2-2 contro il Cagliari è ulteriormente migliorato un dato storico in Serie A. I nerazzurri, infatti, hanno una striscia aperta da inizio campionato di trendadue gare con almeno un gol segnato. Un record che la squadra di Simone Inzaghi aveva già infranto la scorsa giornata con l’1-2 ai danni dell’Udinese arrivata con le reti di Hakan Calhanoglu dal dischetto e di Davide Frattesi all’ultimo secondo. Prima dei nerazzurri, il primato apparteneva alla Juventus, fermatasi con Antonio Conte in panchina a trenta partite consecutive con almeno un gol segnato.

Inter, attacco prolifico: caccia all’en-plein

TRENTOTTO – Adesso il grande obiettivo è quello di riusicre a fare addirittura en-plein. Per riuscirci l’Inter dovrà trovare la via del gol nelle sei restanti partite contro Milan, Torino, Sassuolo, Frosinone, Lazio e Verona. Per farlo ci sarà bisogno del miglior Lautaro Martinez – di rientro dopo il turno di squalifica contro il Cagliari – così come di un Marcus Thuram tornato al gol dopo un lungo periodo di digiuno. Gol che dovranno anche servire per raccogliere i punti necessari a chiudere una volta per tutte i giochi e suggellare la vittoria di uno scudetto più che meritato per fatto vedere quest’anno in campo.