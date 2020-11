Milito: “Lautaro Martinez? Ora in top club. Triplete Inter, orgoglioso! 22…”

Diego Milito, leggenda dell’Inter del Triplete, ha parlato di Lautaro Martinez del Triplete del club nerazzurro e non solo

LAUTARO MARTINEZ – Queste le parole di Diego Milito, leggenda dell’Inter del Triplete, ai microfoni di Deportivo IP e riportate da Ole.com. «Lautaro Martinez? Parliamo ogni tanto. È un ragazzo che ascolta molto, con una grande mentalità. Lo apprezzo molto. Sta facendo una grande carriera in un grande club. Spero che continui a fare come sta facendo. È un ragazzo che ha cose da migliorare. È giovane e in un club d’élite, un attaccante che continuerà a crescere. Siamo felici che abbia lasciato il Racing e che giochi per la nostra Nazionale. Senza dubbio sarà il numero 9 in Nazionale per molto tempo. È presente e futuro. È il titolare. Ha un ottimo legame con Lionel e gli altri».

TRIPLETE – Milito sull’Inter e il Triplete. «Sono arrivato in una squadra nel 2009 che aveva appena vinto quattro scudetti consecutivi. La gente voleva qualcosa di più. Sentivo quell’atmosfera. La Champions League era il sogno. Non la vinceva da 45 anni. Sono arrivato in una grande squadra, con un grande allenatore. È stato un anno perfetto sotto ogni aspetto. Mi sento fortunato di essere arrivato in una grande squadra con grandi giocatori e persone. Tutto è andato alla perfezione per il Triplete. Sono orgoglioso di aver fatto parte di un gruppo che è stato il primo a raggiungerlo».

MAGLIA 22 – Milito su José Mourinho e la maglia 22. «Quando José mi chiama per darmi il benvenuto e dirmi cosa voleva, mi dice se volevo la maglia 22. Ce l’aveva il terzo portiere. Gli ho detto che mi piace il 22 ma che non avrei avuto problemi a usare un altro numero. È andato a parlare con il portiere e gli ha detto che aveva bisogno di un favore per darmi la maglia 22. Senza problemi me l’ha data il portiere».

