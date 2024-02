Milan-Inter Primavera, 1-1: tanto equilibrio, Raimondi super nel finale

Milan-Inter Primavera, sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato Primavera 1 è terminata con il punteggio di 1-1. Grande equilibrio, con Raimondi che salva i nerazzurri nel finale

PARI −Milan-Inter Primavera, derby valido per la 23esima giornata del campionato Primavera 1, è terminato sul punteggio di . Dopo un primo tempo chiuso in equilibrio, nella ripresa riparte bene la squadra di Chivu che pressa alto e costruisce un’occasione da gol al 57′ con Akisenmiro: la conclusione del trequartista finisce però alta sopra la traversa. Al 76′ altra occasione per l’Inter con Quieto che scappa sulla sinistra e mette in mezzo un cross: sul secondo palo colpisce Alexiou che però impatta male la sfera. Nel finale grande occasione per il Milan: all’88’ Zeroli si libera in area e tira col destro. A dirgli di no, uno splendido intervento di Raimondi. È l’ultimo sussulto di una gara sostanzialmente equilibrate. L’Inter Primavera resta prima in classifica, con 48 punti conquistati.

MILAN-INTER PRIMAVERA 1-1

Kamate 3′ (I), Camarda 36′ (M).