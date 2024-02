Lookman torna dall’infortunio: arruolabile (anche) per Inter-Atalanta – Sky

Torna disponibile Ademola Lookman, infortunatosi alla caviglia durante gli impegni in Coppa d’Africa. Secondo Massimiliano Nebuloni di Sky Sport, il nigeriano sarà arruolabile già per la gara di domani contro il Milan e – di rimando – per Inter-Atalanta di mercoledì.

