Milan-Inter, l’attesa è altissima per il primo derby: traguardo polverizzato!

Milan-Inter sarà il primo derby della stagione in programma a San Siro il 3 settembre alle ore 18.00. L’attesa per la sfida è altissima come dimostra il traguardo raggiunto in pochissimo tempo

PRESENTI – Milan-Inter è la sfida valevole per la quinta giornata di Serie A, in programma il 3 settembre alle ore 18.00 a San Siro. Dopo un finale di campionato infuocato che ha visto trionfare i rossoneri con il diciannovesimo scudetto, i nerazzurri di Simone Inzaghi con un Romelu Lukaku in più sono pronti a ributtarsi nella sfida. Intanto i tifosi rispondono come sempre alla grande: in pochissimo giorni i tagliandi per la prima stracittadina della stagione sono andati sold out. L’atmosfera sarà calorosissima: che abbia inizio l’ennesimo duello.