Inter-Spezia, Dumfries si riprende il posto. Dimarco insidia Gosens – Sky

Inter-Spezia, prima a San Siro per gli uomini di Simone Inzaghi. Domani la rifinitura proprio al Giuseppe Meazza, ed è lì che Simone Inzaghi sceglierà praticamente la formazione che scenderà in campo sabato sera, con Denzel Dumfries che, secondo Sky Sport, si riprende la fascia di destra.

LE FASCE – Denzel Dumfries è pronto a riprendersi la titolarità sulla fascia destra al debutto a San Siro contro lo Spezia. Con il suo ingresso ha letteralmente spaccato la partita, trovando anche il gol allo scadere che ha regalato i primi tre punti stagionali all’Inter. Non è stato da meno Matteo Darmian per tutta la partita, ma l’olandese con la sua fisicità e spiccato senso del gol, ha contribuito a cambiare la partita in positivo. Dalla parte opposta, invece, Federico Dimarco è pronto a giocare ancora una volta titolare, ma non da terzo centrale come al debutto con il Lecce. L’ex Primavera potrebbe scendere ancora una volta in campo per occupare la fascia sinistra, visto la condizione non ancora ottimale di Robin Gosens, ma la “sfida” per una maglia da titolare è ancora aperta.