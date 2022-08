Saurini: «Casadei-Inter? Situazione che desta preoccupazione! I giovani…»

Casadei ha lasciato l’Inter per andare al Chelsea, una cessione che fa ovviamente molto discutere vista la giovane età e il talento del centrocampista. Giampaolo Saurini, ex calciatore e oggi allenatore con esperienza nei Settori Giovani, ai microfoni di Radio Sportiva esprime preoccupazione

PREOCCUPAZIONE – Cesare Casadei al Chelsea fa ancora molto discutere. Giampaolo Saurini, ex attaccante e oggi allenatore, esprime preoccupazione: «Perché non può giocare in Italia uno come Casadei? Questa è una domanda che mi sono fatto anche io e penso tutti gli sportivi italiani che amano il calcio, soprattutto i giovani. Desta un po’ di preoccupazione se una società come l’Inter, così blasonata, ha bisogno di monetizzare con un ragazzo delle giovanili per tenere magari Skriniar o qualche altro pezzo da 90. Un po’ di preoccupazione ci può anche stare. Io mi riferisco ai settori giovanili, quest’anno sono partiti Scamacca, Lucca e negli anni precedenti Gnonto che tra l’altro ha esordito in Nazionale. Questo tipo di situazione fa riflettere, è evidente che qualcosa nel calcio italiano deve cambiare».

PAZIENZA – Saurini prosegue parlando dei Settori Giovanili italiani, avendone anche esperienza: «Credo che in Italia ci sia un prodotto importante, i giovani sono forti, basta farli crescere e saperli aspettare. Per l’esperienza che ho avuto in questi anni mi sono capitati giovani che nel giro di 2/3 mesi sono migliorati o peggiorati sensibilmente, questa è una cosa che bisogna mettere in preventivo. Domani parte un nuovo campionato Primavera, credo che anche quest’anno ci sia un prodotto importante. Basta far lavorare i giovani, penso che l’Italia abbia un serbatoio notevole. L’importante è lavorare in un certo modo e cambiare la mentalità che in qualche modo si è creata».