Messi, anche Leo compra casa vicino a sede Inter: Suning pronta – SM

Condividi questo articolo

Leo Messi sempre più vicino all’Inter, almeno come immobili: l’attaccante del Barcellona compra casa a due passi dalla sede del club di Suning

INVESTIMENTO – Se il padre Jorge è in via Colombo, Leo Messi è in viale della Liberazione. Ebbene sì, anche l’attaccante del Barcellona ha comprato casa a Milano e per di più a due passi dalla sede dell’Inter. Lo riporta “SportMediaset.it” che riferisce come anche la Pulce abbia voluto fare un investimento immobiliare comprando casa a Milano con vista sul club nerazzurro. E così le voci di calciomercato non possono fare altro che accompagnare. E se il fantaalcio dovesse invece farsi più concreto, Suning non si farebbe trovare impreparata.

SPONSOR – D’altronde il contratto del fuoriclasse argentino è in scadenza nel 2021 e se non dovesse esserci il rinnovo con i blaugrana, il gruppo cinese sarebbe pronto a giocarsi le sue carte. Si tratta di sponsor importantissimi che sarebbero pronti a scendere in campo per sostenere un investimento faraonico. Intanto il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti avrebbe avuto mandato di effettuare un sondaggio con il connazionale. Al momento nulla trapela da Leo sul suo futuro. E forse una parte importante potrebbe dipendere da questa edizione della Champions League. In caso flop, non sarebbero esclusi scenari clamorosi.