Sanchez, buonuscita milionaria del Manchester United: la cifra – DM

Condividi questo articolo

Alexis Sanchez avrebbe ricevuto una buonuscita milionaria dal Manchester United al termine della trattativa per la sua cessione a titolo definitivo all’Inter

RETROSCENA – Secondo quanto riportato dal sito del Daily Mail, il Manchester United avrebbe consegnato una buonuscita da 9 milioni di sterline ad Alexis Sanchez al momento della cessione a titolo gratuito dell’attaccante all’Inter. Con questa mossa il club inglese avrebbe risparmiato una cifra considerevole, visto che il giocatore avrebbe dovuto ricevere circa 50 milioni di sterline nelle due stagioni di contratto rimanenti nel suo ormai ex contratto. I Red Devils avrebbero anche rinunciato a una tassa di trasferimento in modo che la società nerazzurra potesse trasformare il prestito di Sanchez da prestito secco a titolo definitivo riuscendo così far firmare al cileno un contratto triennale.