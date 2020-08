Juventus, caccia al possibile dopo Sarri: c’Ã¨ Conte ma occhio a ex Inter

Juventus, caccia al possibile dopo Sarri: c’è Conte ma occhio a ex Inter

Condividi questo articolo

In casa Juventus dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Lione, si fa sempre più incombente lo spettro esonero per Sarri, il cui successore potrebbe essere Conte ma anche un ex Inter

CASTING – Secondo quanto riportato da “SportMediaset.it”, sarebbero diversi i candidati a succedere a Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. Infatti quest’ultimo potrebbe essere esonerato dopo che la squadra bianconera è stata eliminata dalla Champions League dal Lione. Il portale fa vari nomi come possibili suoi sostituti. Tra questo ci sarebbero l’attuale allenatore dell’Inter, Antonio Conte, già in passato tecnico della formazione bianconera, e l’ex nerazzurro Luciano Spalletti. Inoltre ci sarebbero anche Simone Inzaghi della Lazio, Andrea Pirlo della Juventus Under 23, l’ex Massimiliano Allegri e Maurizio Pochettino, ex Tottenham.