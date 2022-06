Lukaku, una data per il ritorno all’Inter. Il ‘sequel’ del film è già in montaggio – CdS

Lukaku presto sarà a Milano per il suo ritorno all’Inter, considerando che per completare il suo trasferimento, oltre giovedì prossimo non si può andare altrimenti addio Decreto Crescita. Secondo il Corriere dello Sport, c’è già una data per il suo ritorno. E inoltre il video presentazione è già in montaggio.

RITORNO ALL’INTER – Romelu Lukaku, tutto lascia credere che sbarcherà a Milano tra martedì o al massimo mercoledì. A quel punto dovrà sostenere le classiche visite mediche all’Humanitas di Rozzano e quelle di idoneità al CONI in via Piranesi. Inter Media House, come per ogni giocatore, sta già preparando un video presentazione, ma c’è grande attesa per il video dedicato al centravanti belga che ritorna. L’idea è quella di creare qualcosa di speciale come il ritorno del “figliol prodigo”.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno