Skriniar, atteso il rilancio del PSG ma il Chelsea non molla la presa – CdS

Per Milan Skriniar dal PSG è arrivata un’offerta di 60 milioni, rimandata al mittente. Secondo il Corriere dello Sport, però, l’interesse del Chelsea è sempre vivo.

LE CESSIONI – L’Inter ha praticamente piazzato ben cinque colpi in entrata. Per questo motivo, ora a maggior ragione, scatta la campagna vendite. Per Skriniar, l’Inter è in attesa del rilancio del PSG dopo aver respinto una prima offerta da 60 milioni di euro. Probabile che la prossima settimana, ci sia un nuovo contatto tra le due società. Attenzione, però, perché secondo quanto rimbalza dall’Inghilterra, il Chelsea starebbe ancora pensando allo slovacco e, evidentemente, farebbe gioco all’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno