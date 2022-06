Lecce già al lavoro per l’Inter: oggi inizia il pre-ritiro. Baroni non attende

Il Lecce inizia oggi il pre-ritiro in vista della prossima stagione. La squadra neopromossa dalla Serie B sfiderà l’Inter alla prima giornata di campionato

PRE-RITIRO − “Con il raduno di giovedì sera, di fatto, è iniziata la nuova stagione sportiva per i giallorossi. Ieri mattina i calciatori si sono sottoposti alle visite mediche presso il Centro BioLab di Cutrofiano. Sotto il controllo del responsabile medico dott. Giuseppe Congedo e del cardiologo dott. Antonio Tondo i giocatori hanno effettuato inizialmente una visita anamnestica e ortopedica e successivamente una valutazione cardio-polmonare. Come da programma Helgason e Hjulmand si aggregheranno al gruppo martedì 28 giugno. Questa mattina presso il Deghi Center di San Pietro in Lama inizierà la fase di pre-ritiro in sede, prima del trasferimento a Folgaria in programma giovedì 30 giugno”.

Fonte: uslecce.it