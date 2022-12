Lukaku, in Reggina-Inter sin dal 1′? Il passaggio prima del tagliando − CdS

In vista di Reggina-Inter, anche Lukaku è partito con la squadra in direzione Reggio Calabria. Oggi l’amichevole contro i secondi in Serie B. Il belga potrebbe partire titolare

COME BACK − Romelu Lukaku è recuperato, ora però bisogna testarlo sul campo. In Reggina-Inter, Simone Inzaghi vorrebbe regalargli una maglia dal primo minuto. Un tempo per scannerizzare le condizioni di Big Rom. Una sorta di passaggio prima del tagliando finale contro il Sassuolo il 29 dicembre. Nel mirino c’è ovviamente il Napoli. Per quella gara, tutta l’Inter spera di averlo al 100%. Pomeriggio alle 18 (clicca QUI per leggere come vederla), i fari saranno puntati proprio su Lukaku. Il belga è chiamato a ripartire. L’obiettivo è cancellare il 2022.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno