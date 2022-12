Brozovic, scatta il caso? Grave danno d’immagine per l’Inter – TS

La Croazia rischia una sanzione importante dalla Fifa per un “flirt” con gli ideali di estrema destra. Coinvolto anche Marcelo Brozovic nel caso della nazionale croata.

CASO – In Croazia potrebbe essere scoppiato un vero e proprio caso. Secondo quanto riporta Tuttosport, Marcelo Brozovic sarebbe coinvolto assieme all’ex Liverpool Dejan Lovren, di un gesto e di un coro nazista. Il quotidiano piemontese sottolinea che non è la prima volta che la nazionale croata cade in questa problematica. Nella giornata di ieri sono diventati virali dei video del centrocampista nerazzurro e del centrale che cantavano “Za Dom Spremni!” (Pronto per la patria!), con tanto di saluto delle truppe fasciste croate.

IMMAGINE – Nel 2013 Josip Simunic fu multato e squalificato per 10 partite dalla Fifa per avere intonato dei cori a Zagabria. Rischio che potrebbe correre anche Brozovic. Si tratta di un grave danno d’immagine per l’Inter, nonostante l’impegno mostrato dal club contro il razzismo. Al momento la società non ha ancora preso provvedimenti. Probabile che si vorrà saperne di più dal diretto interessato.

fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino