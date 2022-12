Reggina-Inter, amichevole con Lukaku in più! Derby per Inzaghi

Reggina-Inter si giocherà oggi alle 18, è la quarta amichevole di dicembre per la squadra di Simone Inzaghi. L’allenatore sarà atteso da una sfida particolare, perché si troverà davanti il fratello Filippo. E riavrà Lukaku a disposizione.

FRATELLI CONTRO – Filippo Inzaghi contro Simone Inzaghi in Reggina-Inter. Amichevole molto particolare quella di oggi a Reggio Calabria, con un incrocio di famiglia in panchina. Le due squadre sfruttano la sosta, anche se la Serie B rigiocherà lunedì 26 nel Boxing Day, per una sfida che si ripete a oltre tredici anni dall’ultima volta (vedi articolo). I calabresi sono secondi in classifica nel campionato cadetto, cercano la promozione e useranno la partita come un test in vista dell’Ascoli prossimo avversario. A Inter-Napoli invece mancano ancora tredici giorni, ma non è più così tanto. E per questo la presenza di Romelu Lukaku rende l’amichevole con un valore di gran lunga superiore.

DI NUOVO IN CAMPO – Lukaku giocherà Reggina-Inter a cinquantaquattro giorni dall’ultima presenza col club, contro la Sampdoria il 29 ottobre. Poi il fallimento ai Mondiali col Belgio e il recupero di una condizione ideale. Previsto un tempo, da capire se con Edin Dzeko (unico altro attaccante della prima squadra disponibile) o al suo posto. Ci sono alcuni assenti, fra cui Samir Handanovic, ma rientra André Onana e quindi toccherà a lui difendere i pali. Con la possibilità di avere indicazioni in vista del big match che aprirà il 2023. Nella Reggina Inzaghi “senior” ha in rosa un prestito, Giovanni Fabbian tornato ieri da Coverciano dove ha svolto uno stage con l’Italia assieme a Roberto Mancini. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 16.30 il vero countdown a Reggina-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta streaming a pagamento (vedi articolo).