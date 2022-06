Lukaku-Dybala all’Inter, ci siamo! Annuncio già questo weekend? – SM

Romelu Lukaku e Paulo Dybala si avvicinano sempre di più all’Inter. Secondo SportMediaset l’annuncio del doppio colpo potrebbe arrivare già questo weekend

ANNUNCIO? – L’Inter accelera sul mercato. Secondo quanto riportato da SportMediaset il rientro di Steven Zhang a Milano ha dato un boost alle operazioni in entrata del club nerazzurro. L’idea è quella di chiudere le due operazioni in entrata più importanti: Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Per l’argentino, con cui c’è accordo su tutto, serve solo definire alcuni dettagli con Jorge Antun, suo procuratore. Per l’attaccante belga, nella giornata di oggi, proseguiranno i contatti fra la dirigenza nerazzurra ed il Chelsea: i blues chiedono 15 milioni per il prestito, l’Inter è ferma a 10. Ma c’è volontà da entrambe le parti di chiudere presto l’operazione in tempi rapidi.

Fonte: Sportmediaset.it