Lukaku, pista sempre più calda: la sua spinta colmerà ogni distanza?

L’operazione Lukaku è un tema sempre più caldo in casa Inter. Col giocatore a spingere in modo costante per concretizzare il trasferimento. Riuscirà a superare anche gli ultimi ostacoli?

OPERAZIONE CALDA – L’operazione Lukaku non solo è ancora in piedi, ma continua pure a procedere (come potete leggere QUI e QUI). Le condizioni di partenza sembravano del tutto impossibili, visto quanto successo meno di un anno fa. Sia dal lato Inter (strappo con l’ambiente) che dal lato Chelsea (cartellino e stipendio). Eppure già da novembre il giocatore ha iniziato ad esprimere la propria volontà. Di conseguenza a spingere per ottenere quello che vuole. E proprio la sua spinta potrebbe realizzare anche l’ultimo step.

PRIMO MOTORE – Lukaku è sempre stato il primo motore dei suoi trasferimenti. Quando si impunta non c’è verso. Lo sa il Manchester United, lo sa l’Inter, ma il Chelsea lo sta scoprendo a un livello persino superiore. Gli ultimi due trasferimenti del belga infatti sono stati ben pagati. Il suo ritorno a Milano invece sarebbe gratis, o quasi. Una situazione anomala, forse unica. Ma possibile grazie all’irremovibile volontà dell’attaccante.

ULTIMO SFORZO – Pur se apparentemente la trattativa non aveva alcuna base, Inter e Chelsea hanno iniziato a parlare. Perché Lukaku, dopo mesi di messaggi al mondo nerazzurro inviati attraverso i mezzi più vari, ha parlato direttamente con la nuova proprietà dei Blues. Presentando la sua volontà. Così l’impossibile sta diventando sempre più una possibilità concreta. Manca ancora qualche passo a quanto si legge. Ormai però poca roba: la spinta costante del numero nove sembra destinata a travolgere ogni ostacolo.