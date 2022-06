Lukaku vicinissimo all’Inter! Il Chelsea a breve fa il prezzo, ci si arriva – Sky

Lukaku dovrebbe tornare all’Inter, col Chelsea che ha rifiutato la prima offerta di prestito ma che a breve darà una risposta. Arrivano inevitabili novità da parte di Di Marzio: ecco come il giornalista di Sky Sport si è espresso da Calciomercato – L’Originale.

OPERAZIONE IN CORSO – Gianluca Di Marzio annuncia: «Ieri ho detto che la fiducia aumentava e che sarebbero state le ore del primo contatto diretto fra Inter e Chelsea. Oggi posso dire che Romelu Lukaku non è mai stato vicino a tornare all’Inter come stasera. Il contatto è avvenuto, c’è grande volontà di fare l’operazione anche da parte del Chelsea. Di solito, in questi casi, alla fine una soluzione concreta la si trova. L’Inter oggi ha offerto circa cinque milioni per il prestito oneroso, ha fatto una prima offerta che il Chelsea ha rifiutato perché la ritiene legittimamente bassa. Tra domani e dopodomani dovrebbe fare la sua richiesta del prestito oneroso, che l’Inter si aspetta possa essere attorno a quindici milioni. È chiaro che bisognerà avvicinarsi da una parte e dall’altra, si arriverà penso attorno a dieci più bonus per consentire a Lukaku di tornare nerazzurro».