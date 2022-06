Cambiaso, non solo Inter! Spunta un’altra pretendente dalla Serie A – TS

Andrea Cambiaso è uno dei nomi più caldi del mercato. Il laterale del Genoa è da tempo nel mirino dell’Inter che però, secondo Tuttosport, non è l’unica squadra italiana interessata

INTERESSE – Andrea Cambiaso è uno dei profili più interessanti attualmente sul mercato. Il laterale classe 2000, di proprietà del Genoa, ha il contratto in scadenza a giugno del 2023 e rappresenta un’autentica occasione di mercato. Sull’esterno da tempo lavora l’Inter, che lo ha individuato come possibile rinforzo. Ma, secondo Tuttosport, i nerazzurri non sono gli unici ad essersi mossi sul talento azzurro: Cambiaso, infatti, è finito nel mirino del Bologna. Nei prossimi giorni si capirà se i felsinei assesteranno l’affondo decisivo.

Fonte: Tuttosport – Anselmo Gramigni – Francesco Tringali