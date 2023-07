Lukaku, dubbi Juventus e va dall’Inter con la coda tra le gambe: in trappola

Lukaku dopo il tradimento all’Inter, è stato costretto a presentarsi al ritiro del Chelsea anche se non è partito in ritiro con la squadra. Intanto è stato messo in stand-by anche dalla Juventus che prende tempo, e intanto lui prova a ricucire i rapporti con i nerazzurri.

IN TRAPPOLA – Romelu Lukaku comincia a raccogliere quel che ha seminato (inutilmente) nell’ultimo periodo. Dopo i dialoghi con Milan e soprattutto Juventus, dove ha deciso di fatto di tradire l’Inter, ora si trova in una posizione scomoda al 20 luglio, senza una squadra e convocato da un club che non lo vuole più (non a caso non è partito in tournée con il resto del gruppo). Adesso anche i bianconeri prendono tempo e nutrono dei dubbi, se non altro aspettano anche un’eventuale cessione di Dusan Vlahovic per provare ad affondare il colpo. L’unica via di uscita, adesso, è solo l’opzione Arabia Saudita. Anche perché l’Inter di riaprire i dialoghi proprio non ne vuole sapere. Così Lukaku resta per ora senza certezze e senza una vera e propria squadra.