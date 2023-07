Sommer all’Inter, rischio ritardo! Tuchel alza la voce al Bayern Monaco – TS

Sono ore calde quelle legate all’arrivo di Yann Sommer all’Inter. Come riportato da Tuttosport, infatti, Simone Inzaghi spinge per averlo prima della partenza per il Giappone. Thomas Tuchel, al momento, fa resistenza.

STALLO SOMMER – Thomas Tuchel allontana le voci su Yann Sommer nonostante il mancato impiego del portiere nell’amichevole contro il Rottach-Egern. L’Inter, però, sta spingendo forte per avere subito lo svizzero. Beppe Marotta vorrebbe chiudere entro questo week-end, prima della partenza per il Giappone. L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione sulla questione legata al portiere del Bayern Monaco. Sommer sarà presumibilmente l’erede di Andrè Onana, ma i tempi per averlo, nonostante gli indizi di campo, rischiano di allungarsi. Prima di tutto, l’Inter non vorrebbe pagare la clausola da 6 milioni imposta dal club tedesco. In più, anche in casa Bayern Monaco tiene banco il dilemma su chi sarà il portiere titolare nella prossima stagione. Alexander Nubel è rientrato dal prestito al Monaco, ma non vuole rimanere. Dall’altra parte, Manuel Neuer non farà rientro dall’infortunio prima della seconda metà di agosto. Per queste ragioni, i bavaresi non vorrebbero privarsi di Sommer prima di aver trovato un sostituto. Alla base si questa scelta ci sarebbe l’impegno in Supercoppa di Germania previsto per il 12 Agosto. Tuchel ha chiesto alla dirigenza Giorgi Mamardashvili, portiere georgiano del Valencia. Yassine Bounou e Robert Sánchez sullo sfondo.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino