Boninsegna: «Cuadrado? I tifosi devono accettarlo. Mio percorso inverso…»

Roberto Boninsegna, terzo marcatore nella storia dell’Inter, intervistato da Tuttosport commenta l’arrivo tanto discusso di Juan Cuadrado. Lui, centravanti di razza, ai tempi fece il percorso inverso.

DALLA JUVENTUS – Roberto Boninsegna ha fatto esattamente il percorso inverso di Juan Cuadrado, andando alla Juventus. Questo il suo parere riguardo il suo arrivo: «Quando sono andato io alla Juventus c’erano delle perplessità. Tra i nerazzurri e la Juve c’è sempre stata un po’ di battaglia calcistica. Ho letto che ora i tifosi dell’Inter non sono contenti dell’arrivo del sudamericano. Anche magari per quel litigio nell’ultima Inter-Juventus. Ecco, i tifosi devono capire che è stata una cosa di campo. I tifosi dell’Inter devono accettare l’arrivo del giocatore. E soprattutto giudicare il calciatore per quello che farà in campo per i nerazzurri. Non per il suo passato. Io se ho avuto problemi? Situazione differente. All’inizio risposi: “Non ci andrò mai”. Allora però c’era il vincolo, io dovetti accettare il trasferimento. Adesso un calciatore che è in scadenza di contratto, o meglio è libero, può anche eventualmente rifiutare. Pur essendo interista dalla nascita, sentimento che nutro anche oggi, alla Juventus ho trascorso tre stagioni splendide».

Fonte: Tuttosport – Simone Togna