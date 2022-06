Lukaku, programmate visite e firme! Ma ritiro con l’Inter posticipato − SM

Lukaku arriverà a Milano mercoledì per effettuare visite mediche e firma sul nuovo contratto. Poche ore, dunque, e il Big Rom sarà di nuovo un giocatore dell’Inter. In ritiro ad Appiano Gentile, però, non sarà il 6 luglio

PROGRAMMA − Il Lukaku day si avvicina. Tutto programmato per il ritorno mercoledì 29 giugno di Big Rom a Milano. Secondo Sport Mediaset, partenza da Olbia con volo privato, arrivo all’aeroporto di Linate. Poi iter visite mediche fra Humanitas di Rozzano e Coni per poi firma del contratto in presenza di Steven Zhang. L’abbraccio, invece, con Simone Inzaghi e compagni sarà leggermente posticipato. L’Inter, infatti, inizierà il suo ritiro il 6 luglio; mentre Big Rom sarà a disposizione a partire dall’11. Per lui, un permesso di qualche giorno in più visti gli impegni con la Nazionale.