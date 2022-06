Bagni: «L’Inter sarà la squadra vincente. Dybala? Avrà molta concorrenza»

Salvatore Bagni, su Radio Marte sport, ha parlato del mercato delle squadre di Serie A. Una considerazione sull’Inter, ritenuta già la squadra vincente. Concorrenza per Dybala a Milano

SQUADRA VINCENTE − Bagni non ha dubbi su quale squadra si stia rafforzando di più in questa sessione di calciomercato: «Mercato Inter? Posso dire che l’Inter sarà la squadra vincente. Credo che Paulo Dybala di concorrenza ne avrebbe molta lì perché Simone Inzaghi non cambierebbe modulo. Devono sbloccare la situazione Milan Skriniar e faranno dei colpi anche in difesa».