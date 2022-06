Dybala-Inter strada in salita: Antun ha contattato l’Atletico Madrid − SM

Si complica la trattativa tra Dybala e l’Inter. Il suo procuratore, Jorge Antun, ha sentito in mattinata l’Atletico Madrid per capire se ci siano margini di manovra. Il giocatore ha però una preferenza

STRADA IN SALITA − Secondo Claudio Raimondi su Sport Mediaset, l’agente Antun avrebbe contattato l’Atletico Madrid per Dybala: «Paulo Dybala? Bisogna capire il gioco che fa il procuratore. Ha telefonato all’Atletico Madrid per capire se potesse rientrare in gioco. Strada in salita per l’Inter, questa trattativa ha ancora margini di rischio. Si vuole capire se c’è qualche altro club che offre di più però il giocatore gradisce l’Inter».