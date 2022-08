L’Inter di Inzaghi è una cooperativa del gol! Già cinque marcatori diversi – CdS

Non è un’Inter da monologo in attacco, la squadra al completo di diverte e il gol è alla portata di tutti. Il collega Adriano Ancona oggi sul Corriere dello Sport evidenzia questo aspetto da non sottovalutare.

GOL DI TUTTI – Romelu Lukaku, Denzel Dumfries, Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu e Joaquin Correa: già cinque marcatori diversi in questo inizio campionato, all’Inter c’è il pieno coinvolgimento da parte di tutti: centrocampo, attacco e chi parte dalla panchina. Una partecipazione collettiva che significa anche ambizione. L’importante che il cammino dell’Inter non sia caratterizzato da pause come quelle di Lautaro Martinez nello scorso campionato, ma il ritorno di Romelu Lukaku potrebbe cambiare la situazione soprattutto in attacco e i numeri sono dalla loro parte. La squadra girerà intorno al gigante belga, ma con Simone Inzaghi ha imparato a diversificare la produzione.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona