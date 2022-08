Akanji sempre più lontano dall’Inter, ma obiettivo che resta in lista – CdS

L’Inter continuerà a trattare Trevoh Chalobah dal Chelsea (vedi QUI) con Francesco Acerbi sullo sfondo (vedi articolo), considerata la pista praticamente sfumata per Akanji. Secondo il Corriere dello Sport, però, il difensore svizzero resta comunque sul taccuino dell’Inter per la prossima stagione.

NON FINISCE QUI – Akanji resta un affare complicatissimo per l’Inter, con il Borussia Dortmund irremovibile nella sua richiesta di quindici milioni di euro. Ma se lo svizzero entro la fine del mercato non dovesse trovare un’altra sistemazione, diventerebbe una possibilità concreta per la prossima stagione, quando gli sarà scaduto il contratto che, ricordiamo, non vuole rinnovare.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno