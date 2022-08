Inter, speranza ancora per Chalobah: dipende dal mercato del Chelsea – CdS

L’Inter vuole provare a concludere l’affare per Trevoh Chalobah sapendo di avere la possibilità di chiudere in qualsiasi momento per Francesco Acerbi (vedi QUI). Per l’inglese, secondo il Corriere dello Sport, c’è ancora speranza.

UNA SPERANZA – L’Inter, sapendo di riuscire a mettere a disposizione del mister almeno Francesco Acerbi, proverà in tutti i modi a concludere l’affare con il Chelsea per Trevoh Chalobah. Le speranze per arrivare al difensore inglese sono tutt’altro che svanite: il Chelsea ha bisogno di acquistare un altro difensore centrale (interessano Fofana e Maguire). Dovessero sbloccarsi, però, le resistenze su Chalobah potrebbero cadere.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno