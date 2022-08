Acerbi per l’Inter rinuncia a parte dell’ingaggio? Lotito chiede un pagamento ‘passato’

Francesco Acerbi vuole l’Inter e secondo il Corriere dello Sport, Lotito farà leva proprio su questo per far pagare al club nerazzurro uno stipendio passato come cifra simbolica del prestito.

CHIUSURA VICINA – Per il trasferimento di Francesco Acerbi all’Inter, Claudio Lotito ha chiesto di rinunciare alle mensilità di luglio e agosto. Inizialmente il giocatore, avrebbe voluto fare muro, ma nelle ultime ore ha capito che qualsiasi dettaglio, adesso, potrebbe fare la differenza per l’ottima riuscita dell’affare. Considerando l’ingaggio da 2,6 milioni netti a stagione, ballano ancora circa 800 mila euro netti. Nel colloquio di venerdì tra Pastorello e Lotito, il presidente della Lazio in cambio del prestito con obbligo di riscatto ha chiesto all’Inter di accollarsi il pagamento di questo ingaggio “passato”. Così facendo, l’Inter pagherebbe un “onere” per il prestito. I nerazzurri, però, vorrebbero prendere il difensore gratuitamente, o al massimo pagando una una piccola cifra. La chiave per la fumata bianca – che potrebbe arrivare già in settimana -, potrebbe essere proprio la rinuncia di questo ingaggio da parte del difensore. L’Inter potrebbe fargli recuperare quanto lasciato con qualche pagamento extra con bonus da inserire nel contratto.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno