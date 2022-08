Acerbi vicino all’Inter, che però prende tempo. Alternative difficili – SM

Quella appena iniziata è la settimana che potrebbe portare Acerbi all’Inter, ma c’è chi dà ancora qualche giorno di attesa prima di definire l’operazione. In collegamento per Pressing Serie A su Italia 1, il giornalista Miceli rinvia la chiusura dell’acquisto.

VICINO, MA… – Daniele Miceli raffredda un minimo una pista data in chiusura ieri: «Si parla tanto di Francesco Acerbi per colmare il vuoto lasciato, numericamente, da Andrea Ranocchia. Vero che piace tantissimo a Simone Inzaghi e che c’è stata una significativa apertura alla Lazio, per un prestito poco oneroso con diritto e non obbligo di riscatto. Però l’Inter in questo momento prende tempo: non ha ancora maturato sul difensore una scelta definitiva. Molto difficile Manuel Akanji del Borussia Dortmund, rimane difficile Trevoh Chalobah del Chelsea. Acerbi rimane sicuramente in lista, però l’Inter si prende tutto il tempo a disposizione e una scelta non l’ha ancora fatta».