Chalobah-Inter, il Chelsea apre al prestito ad una condizione: i dettagli – TS

Chalobah è uno degli obiettivi dell’Inter per rinforzare la difesa. Il Chelsea, secondo Tuttosport, apre alla formula del prestito secco

APERTURA – L’Inter è alla ricerca dell’ultimo tassello per completare la rosa a disposizione di Inzaghi. Fra i nomi sul taccuino della dirigenza nerazzurra c’è quello di Trevor Chalobah di proprietà del Chelsea. Secondo Tuttosport, il club inglese è disposto a cedere il classe ’99 in prestito, ad una condizione: il calciatore dovrà andare in una squadra in grado di garantirgli un cospicuo minutaggio per farlo giocare con continuità. Condizione che, presumibilmente, i nerazzurri non potrebbero rispettare in quanto Chalobah, nella rosa a disposizione di Inzaghi, ricoprirebbe il ruolo di alternativa a de Vrij.

Fonte: Tuttosport – F.M