VIDEO – Atalanta-Milan 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Atalanta-Milan, match della seconda giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



SUBITO FERMATI – Atalanta-Milan 1-1 nella seconda giornata di Serie A. Il Milan si sblocca a Bergamo e per un’ora deve anche soffrire. Questo nonostante la prima grossa occasione sia per Junior Messias dopo ventitré minuti, con cross lungo diventato buono per il brasiliano che manda sul fondo. Nell’Atalanta a sorpresa gioca titolare Ruslan Malinovskyi, che pare sul punto di andare via, e l’ucraino sblocca al 29′ con un bel sinistro dal limite su assist arretrato di Joakim Maehle. L’unica opportunità di una brutta partita di Rafael Leao è a inizio ripresa, con un destro a giro a lato di poco. L’Atalanta però sfiora il raddoppio con Duvan Zapata, sul cui colpo di testa è bravo Mike Maignan ad alzare sopra la traversa. Un episodio fortuito porta al pareggio: Ismael Bennacer calcia da fuori, Juan Musso respinge e sembra essere angolo. Invece la palla sbatte sulla bandierina, resta buona per Alexis Saelemaekers che serve di nuovo Bennacer il cui sinistro stavolta è vincente. Il pareggio arriva al 68′, poi poco e nulla per cambiare ancora il risultato.

Video con gli highlights di Atalanta-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.