Lautaro Martinez, l’Inter lo monitora! Col Barcellona attesi cambi e reazione

Lautaro Martinez rimane in dubbio per la sfida tra Inter e Barcellona di Champions League. Attesi anche dei cambi da parte di Simone Inzaghi ma soprattutto una reazione di squadra

VIGILIA − In collegamento per Sky Sport Matteo Barzaghi ha dato aggiornamenti sulle condizioni di Lautaro Martinez in vista del Barcellona in Champions League: «L’Inter dovrà fare un’impresa per uscire indenne da San Siro contro un Barcellona in grande forma, prima in classifica in Liga. È un’Inter che non riesce a reagire. Su Lautaro Martinez nessun aggiornamento, vediamo cosa farà nell’allenamento del pomeriggio. Sembra sotto controllo ma la situazione rimane da monitorare per fare o meno degli esami. Un eventuale sua assenza potrebbe essere dolorosissima, ci aspettiamo Onana e qualche cambio ma soprattutto un cambio mentale. Inzaghi e i giocatori devono dare un segnale per fare quantomeno una buona partita».