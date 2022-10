Graziani: «Inter, perso immeritatamente con la Roma per errori difensivi»

Graziani commenta Inter-Roma e le prestazione delle due squadre. L’allenatore spiega i meriti e i demeriti dei nerazzurri, che esce sconfitta da un altro scontro diretto. Di seguito le dichiarazioni dell’ospite della trasmissione “Il Processo di Sportiva” sulle frequenze di Radio Sportiva.

COMPLICITÀ – Ciccio Graziani parla della prestazione dell’Inter nel match contro la Roma di sabato scorso. In collegamento radiofonico nella trasmissione “Il Processo di Sportiva”, le parole dell’allenatore: «L’Inter è stata molto meglio in tutto rispetto alla Roma. Nel secondo tempo, però, la Roma è migliorata anche con i cambi. E, alla fine, i giallorossi hanno vinto meritatamente. Ma c’è stata anche la complicità interista e della sua fase difensiva. Se Simone Inzaghi (vedi articolo) non mette le mani nella difesa dell’Inter la situazione diventa irreparabile». Graziani, ospite di Radio Sportiva, si sofferma così sui problemi difensivi nerazzurri.