Bivio Inzaghi, Barcellona e Sassuolo ultima spiaggia. Alternative Inter − SM

Pressione alle stelle in casa Inter con Simone Inzaghi che si giocherà la panchina nelle prossime due partite contro Barcellona e Sassuolo. Le alternative ci sono ma non convincono

SETTIMANA DECISIVA − Dentro o fuori. Simone Inzaghi si prepara ad una settimana di fuoco tra Barcellona e Sassuolo. Due partite che decreteranno il suo futuro sulla panchina dell’Inter. Più che domani in Champions League, la vera e propria ultima spiaggia sarà a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Evidente la differenza attuale tra la squadra di Xavi e l’Inter, servirà una vera e propria impresa pur di uscire indenne da Milano. Secondo Marco Barzaghi di Sport Mediaset, in casa nerazzurra si continua però a dare fiducia a Inzaghi. Anche perché alla stessa proprietà non converrebbe un cambio in panchina. Un eventuale esonero del tecnico costerebbe circa 18 milioni di euro e le alternative Claudio Ranieri, Paulo Sousa e Dejan Stankovic non convincono.