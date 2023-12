Lautaro Martinez, Inter in ansia da esami! Una cosa è certa − CdS

Oggi è il giorno degli esami di Lautaro Martinez. L’Inter è in ansia per il suo capitano, uscito malconcio mercoledì sera dall’amara partita col Bologna in Coppa Italia.

ANSIA − L’Inter è in ansia e aspetta oggi l’esito degli esami per Lautaro Martinez. Il Toro è uscito per un affaticamento muscolare contro il Bologna in Coppa Italia, ma le varie smorfie fuori dal campo con tanto di coperta a nascondergli il volto in panchina, non alludono a qualcosa certamente di positivo. In casa Inter filtra una forte convinzione: anche se ci fosse un piccolissimo problema, Lautaro Martinez non sarà rischiato contro il Lecce. Si predica la massima cautela possibile, con la speranza che non si tratti di nulla di grave. E magari poterlo riavere già in condizione per l’ultima partita dell’anno sul campo del Genoa.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno