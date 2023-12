Arnautovic, riprovaci: in Inter-Lecce dal 1′! Poi due recuperi − CdS

Arnautovic domani contro il Lecce avrà un’altra chance, Inzaghi è pronto a rilanciarlo dal primo minuto. Inoltre, l’Inter recupera anche due pedine.

FIDUCIA − Marko Arnautovic riprovaci! Comunque andranno gli esami per Lautaro Martinez, l’attaccante austriaco domani sarà nuovamente impiegato dal primo minuto in Inter-Lecce, partita prenatalizia e valida per la diciassettesima giornata di Serie A. In casa Inter si fidano dell’ex Bologna, tant’è che hanno giudicato positiva, nel complesso, la prestazione dell’austriaco contro la sua vecchia squadra mercoledì in Coppa Italia. Col Lecce altra chance importantissima. Intanto, Inzaghi può sorridere per il recupero di Alexis Sanchez e Stefan de Vrij.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno