Lautaro Martinez: “Ho iniziato da difensore. Conte mi ha dato fiducia”

Il Matchday Programme di Inter-Fiorentina riporta le parole di Lautaro Martinez. L’argentino ha parlato dei suoi inizi, delle difficoltà del momento e del rapporto con Conte. QUI trovate il testo integrale.

GLI INIZI – “Il calcio è una grande passione che ho ereditato da mio papà. Il mio primo ruolo è stato da difensore: avevo grande attenzione nei confronti del gioco, una caratteristica che ho ancora oggi. Poi un allenatore mi ha spostato in attacco: segnare è la cosa più bella del calcio. Fin da piccolo ho coltivato le mie armi: la concentrazione massima, il non arrendersi, il lasciare tutto sul campo, l’aiutare al massimo i compagni”.

MOMENTO COMPLICATO – “Il lockdown è stato difficile per tutti. Niente è più come prima. Le partite ravvicinate rappresentano un grande sforzo fisico e mentale: è necessario recuperare bene e riposarsi”.

IL RAPPORTO CON CONTE – “Conte mi ha dato fiducia: è una cosa importantissima e fondamentale. Ha lavorato sulla mentalità di ognuno di noi. Lo apprezzo tantissimo, ogni giorno ci fa crescere”.

IN CAMPO PER L’INTER – “In campo cerco sempre di dare il 110% per questo club, per tutte le persone che lo amano e per la maglia nerazzurra”.