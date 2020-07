Cambi annunciati per Inter-Fiorentina, occasione per Esposito?

E se Inter-Fiorentina diventasse un’occasione per Esposito? Conte vuole gestire la sua rosa e in attacco il giovane è una carta da considerare.

CAMBIO A SORPRESA – Conte ha annunciato turnover per la sfida di stasera contro la Fiorentina. Oltre a cambiamenti in mezzo al campo, la situazione del reparto offensivo dell’Inter potrebbe portare a una titolarità a sorpresa. Tra Sanchez, Lautaro Martinez e Lukaku potrebbe spuntare il giovane Esposito.

FIDUCIA ASSOLUTA – Da inizio anno la società ha fatto una scelta forte puntando sul classe 2002 come quarta punta. Un azzardo, ma anche una grande dimostrazione di fiducia nelle qualità di uno dei migliori prodotti del vivaio. Conte ha sposato la linea del club, dimostrando anche lui di credere in Esposito. Il tecnico lo ha fatto giocare in Serie A, Coppa Italia ed Europa League. Due volte pure da titolare, contro Genoa e Udinese. Coi rossoblù è arrivato anche il suo primo gol.

OCCASIONE? – Alla ripresa post Covid Esposito ha trovato solo briciole di campo. 15 minuti totali, tra Bologna e SPAL. Tanto che si è parlato anche di esclusioni punitive per problemi col rinnovo. Contro la Fiorentina però Conte vuole gestire le energie della sua rosa. E i conti in attacco si fanno in fretta. Sanchez è il giocatore più in forma, ma anche quello con più minuti nelle gambe. Lautaro Martinez è andato in panchina solo 2 volte nelle ultime 9 partite. Lukaku sta smaltendo noie muscolari. Per gestire il minutaggio il giovane potrebbe essere la scelta a sorpresa.