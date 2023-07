Lautaro Martinez e Barella, offerte monstre! L’Inter si schiera − SM

I pezzi più pregiati dell’Inter finiscono nel mirino di club esteri. Offerta monstre per Lautaro Martinez. Pep Guardiola, invece, cerca Barella

GLI INCEDIBILI − Campanello d’allarme per l’Inter. Secondo SportMediaset, Arabia e Manchester City si sarebbero mosse per Lautaro Martinez e Nicolò Barella. Dopo l’addio di Andrè Onana e l’arrivo indigesto ai tifosi di Juan Cuadrado, ora i tifosi dell’Inter tremano ancora. Capitano e vicecapitano sono tentati da offerte estere molto ricche. Da una parte, all’agente di Lautaro sembra essere pervenuta un offerta da un club arabo. La squadra non ancora identificata avrebbe offerto al Toro uno stipendio di 240 milioni in 4 anni. Dall’altra, Barella riceve sempre più apprezzamenti dalla Premier League. Prima il Newcastle, ora il Manchester City. Guardiola ci sta pensando se dovesse partire Bernardo Silva. L’offerta dovrebbe avvicinarci ai 120 milioni per far vacillare l’Inter. Marco Barzaghi di Sport Mediaset tiene a precisare che, al momento, si tratterebbe di semplici rumors. L’Inter ritiene Lautaro Martinez e Barella incedibili anche se nulla si può escludere in quest’estate strana.