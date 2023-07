Inter-Pergolettese, lavori stoppati in mattinata: la situazione meteo!

Alle 18 Inter-Pergolettese, seconda uscita amichevole dei nerazzurri. Qualche preoccupazione sulla situazione meteorologica dopo il caos in mattinata

DISAGI − Ad Appiano Gentile l’Inter sfida oggi la Pergolettese, squadra militante in Serie C. Come riferito da Massimiliano Nebuloni, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, questa mattina l’Inter si è fermata a causa dei disagi meteorologici con una grave tromba d’aria che ha colpito Milano e dintorni. Adesso la situazione è rientrata e l’allenamento congiunto contro la Pergolettese non è a rischio.