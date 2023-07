Sommer, Inter e Bayern Monaco trattano: oggi in contatto − Sky

Si continua a trattare per Sommer tra Inter e Bayern Monaco. C’è resistenza dei bavaresi in merito alla clausola e alle condizioni di Manuel Neuer

A RILENTO − Nella giornata di oggi, riferisce Gianluca Di Marzio – esperto di mercato per Sky Sport – Inter e Bayern Monaco hanno lavorato per cercare di trovare l’intesa per Yann Sommer e portarlo quanto prima a Milano. I bavaresi fanno un doppio muro. Il primo legato alla clausola da sei milioni di euro, che l’Inter non vuole pagare, ma necessità di uno sconto. In secondo luogo, si procede a rilento anche per “colpa” di Neuer e del suo infortunio al ginocchio. Il portiere della Nazionale tedesca sta recuperando e in caso di cessione di Sommer, Tuchel si ritroverebbe praticamente senza portieri.